Киім звукобуквеный разбор
Қазақ тiлi
Киім звукобуквеный разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Киім -ки -iм К-дауыссыз,қатаң. И-дауысты,жінішке. І-дауысты, жінішке. М-дауыссыз,үнді.
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