Составьте синквейн по слову мальчик, яблоня, щедрость(по рассказу щедрое дерево
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Составьте синквейн по слову мальчик, яблоня, щедрость(по рассказу щедрое дерево
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