Упражнение 57 образуйте от данных слов новые слова с помощью суффиксов образец корова коровушка коровка коровник рыба дядя чаша Саша мост двор верх, Люба лёд ёж сад стрела

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Упражнение 57 образуйте от данных слов новые слова с помощью суффиксов образец корова коровушка коровка коровник рыба дядя чаша Саша мост двор верх, Люба лёд ёж сад стрела
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Рыба- рыбешка-рыбка-рыбак-рыбный. 2) Дядя-дяденька-дядька-дядюшка. 3) Чаша-чашенька- чашка- чашевидная. 4) Саша-Сашуля-Сашенька-Сашечка. 5) Мост-мостик- мостовая. 6) Верх-верхушка-верхушечка-верховая. 7) Люба-Любочка-Любашенька-Любонька. 8) Лед-ледяной-льдина. 9) Еж-ежик-ежиха-ежата-ежиный. 10) Сад-садовый-садик-садовод-рассада-посадка. 11) Стрела- Стрелка- Стрелочка- стрелковый- стрелок. Пожалуйста)))
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