Три станка производят соответственно 50%, 30% и 20% всех изделий. В их продукции брак с??ставляет соответственно 1%, 2% и 1,5%. Какова вероятность того, что взятое наудачу изделие удовлетворяет стандарту?

Математика

Три станка производят соответственно 50%, 30% и 20% всех изделий. В их продукции брак с??ставляет соответственно 1%, 2% и 1,5%. Какова вероятность того, что взятое наудачу изделие удовлетворяет стандарту?

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