Три станка производят соответственно 50%, 30% и 20% всех изделий. В их продукции брак с??ставляет соответственно 1%, 2% и 1,5%. Какова вероятность того, что взятое наудачу изделие удовлетворяет стандарту?
Математика
Три станка производят соответственно 50%, 30% и 20% всех изделий. В их продукции брак с??ставляет соответственно 1%, 2% и 1,5%. Какова вероятность того, что взятое наудачу изделие удовлетворяет стандарту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=0,5*1+0,3*2+0,2*1,5=1,4% или 0,014
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