Помогите не могу понять!много значнве два и больше лексических значений:звезда,язык,иглы

Русский язык
Помогите не могу понять!много значнве два и больше лексических значений:звезда,язык,иглы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звезда-небесное тело;известный человек; геометрическая фигура Язык-орган человека (животного );словарный запас,на котором оборются представители определённых народности
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