Сочинение от лица египтянина и как он провёл один день.Начните так: я египтянин зе??леделец.Встал утром, поел и пошёл в поле сеять зерно... пожалуйста СРОЧНО!!!
История
Сочинение от лица египтянина и как он провёл один день.Начните так: я египтянин зе??леделец.Встал утром, поел и пошёл в поле сеять зерно... пожалуйста СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На украинском? Скажите пожалуйста!Я такое-же писала.На украинсКОМ
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