Сочинение от лица египтянина и как он провёл один день.Начните так: я египтянин зе??леделец.Встал утром, поел и пошёл в поле сеять зерно... пожалуйста СРОЧНО!!!

История

Сочинение от лица египтянина и как он провёл один день.Начните так: я египтянин зе??леделец.Встал утром, поел и пошёл в поле сеять зерно... пожалуйста СРОЧНО!!!

Автор: Гость