Пожалуйста, придумайте маленькую сказку, где главные герои- самые обычные вещи. Например, книга, варежка, телефон или воздушный шарик. Сочините пожалуйста минимум ( 6- 7 предложений) за ранее спасибо!

Гость: Гость:

Подарили Косте мишку пллюша на праздник. Мальчику не понравился подарок. Он бросал игрушку на пол,дергал за лапки.Порваллся мишка. В эту же ночь,ушли все игрушки от Кости. Обиделись на него.