Пожалуйста, придумайте маленькую сказку, где главные герои- самые обычные вещи. Например, книга, варежка, телефон или воздушный шарик. Сочините пожалуйста минимум ( 6- 7 предложений) за ранее спасибо!
Русский язык
Пожалуйста, придумайте маленькую сказку, где главные герои- самые обычные вещи. Например, книга, варежка, телефон или воздушный шарик. Сочините пожалуйста минимум ( 6- 7 предложений) за ранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подарили Косте мишку пллюша на праздник. Мальчику не понравился подарок. Он бросал игрушку на пол,дергал за лапки.Порваллся мишка. В эту же ночь,ушли все игрушки от Кости. Обиделись на него.
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