Слово с предлогом со и еще одно слово с предлогом обо
Русский язык
Слово с предлогом со и еще одно слово с предлогом обо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Со льдом, обо мне! эти слова являются ответом на ваш вопрос!
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