ПОМОГИТЕ СРОЧНО С РУССКИМ. Спасибо)

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Гость:
У глаголов 2 н , у сущ. 1 н , идёт прямая реакция и презентабельность на прил. , сущ и т.д !
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