Боюсь, боишься -выделить окончание
Русский язык
Боюсь, боишься -выделить окончание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боюсь- окончание ю Боишься-окончание ишь
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