В рулоне было несколько метров ткани.Из всего рулона было продано 16м ткани,а из ос??авщейся ткани сшили 8 платьев. На каждое платье ушло по 3м ткани .Сколько метров было в рулоне?

Математика

В рулоне было несколько метров ткани.Из всего рулона было продано 16м ткани,а из ос??авщейся ткани сшили 8 платьев. На каждое платье ушло по 3м ткани .Сколько метров было в рулоне?

Автор: Гость