В рулоне было несколько метров ткани.Из всего рулона было продано 16м ткани,а из ос??авщейся ткани сшили 8 платьев. На каждое платье ушло по 3м ткани .Сколько метров было в рулоне?
Математика
В рулоне было несколько метров ткани.Из всего рулона было продано 16м ткани,а из ос??авщейся ткани сшили 8 платьев. На каждое платье ушло по 3м ткани .Сколько метров было в рулоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)16+(3*8)=40 м Ответ: 40 м было в рулоне
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