Найдите все не развёрнутые углы, образованные при пересечении двух прямых, если о??ин из них на 81 градус больше другого.

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На чертеже видишь, что образовались по два равных вертикальных углов Развернутый угол=180 град 180-81=99 град это сумма двух равных углов 9962=49,5 град это первый и второй вертикальные углы 49,5+81=130,5 это третий и четвертый вертикальные углы Удачи!