Найдите все не развёрнутые углы, образованные при пересечении двух прямых, если о??ин из них на 81 градус больше другого.
Геометрия
Найдите все не развёрнутые углы, образованные при пересечении двух прямых, если о??ин из них на 81 градус больше другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На чертеже видишь, что образовались по два равных вертикальных углов Развернутый угол=180 град 180-81=99 град это сумма двух равных углов 9962=49,5 град это первый и второй вертикальные углы 49,5+81=130,5 это третий и четвертый вертикальные углы Удачи!
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