Кто возглавил русскую армию во время войны 1812 года
История
Кто возглавил русскую армию во время войны 1812 года
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Кутузов Михаил ИлларионовичРусский военачальникРусский полководец, генерал-фельдмаршал из рода Голенищевых-Кутузовых, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года. Первый полный кавалер ордена Святого Георгия. С 1812 года именовался светлейший князь Голенищев-Кутузов-Смоленский
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