РЕБЯТА!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!совершите путешествие по какому либо району земного шара с помощью геоинформационного портала кугл * Планета Земля* ПОМОГИТЕ! ОЧЕНЬ СРОЧНО

География
РЕБЯТА!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!совершите путешествие по какому либо району земного шара с помощью геоинформационного портала кугл * Планета Земля* ПОМОГИТЕ! ОЧЕНЬ СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И где вопрос? ну я попутешествовал и че дальше
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