Ребята пож придумайте задачу про город Челябинск можно сколько памятников или ко??да упал метеорит
Математика
Ребята пож придумайте задачу про город Челябинск можно сколько памятников или ко??да упал метеорит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В челябинске 5 статую а в красноярске на 10 статуй больше сколько статуй в красноярске
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В яблоневом саду собрали 135 кг яблок. из них две девятых употребили на приготовлен??е варенья, а из двух третих оставшихся яблок выжали сок. Яблок...
Математика
Приведите дробь: а) 5/6 к знаменателю 24; б) 12/13 к знаменателю 65; в) 11/19 к знаменателю 57; ??) 12/13 к знаменателю 78.
Русский язык
Русский язык