Ребята пож придумайте задачу про город Челябинск можно сколько памятников или ко??да упал метеорит

Математика
Ребята пож придумайте задачу про город Челябинск можно сколько памятников или ко??да упал метеорит
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В челябинске 5 статую а в красноярске на 10 статуй больше сколько статуй в красноярске
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