Родник в 24 мин даёт 1 бочку воды.Сколько бочек воды даёт родник за сутки? помогите пожалуйста

Математика

Родник в 24 мин даёт 1 бочку воды.Сколько бочек воды даёт родник за сутки? помогите пожалуйста

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