Родник в 24 мин даёт 1 бочку воды.Сколько бочек воды даёт родник за сутки? помогите пожалуйста
Математика
Родник в 24 мин даёт 1 бочку воды.Сколько бочек воды даёт родник за сутки? помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сутках 24 часа, 24 часа:24 мин =24 часа:0,4 часа=60 бочек.
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