В пакете лежали орехи.Когда отсыпали четыре пятых(обыкновенная дробь) содержимог?? пакета,а потом половину оставшихся в нём орехов,в пакете осталось 10 орехов.Сколько всего орехов было в пакете?
Математика
В пакете лежали орехи.Когда отсыпали четыре пятых(обыкновенная дробь) содержимог?? пакета,а потом половину оставшихся в нём орехов,в пакете осталось 10 орехов.Сколько всего орехов было в пакете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10*2=20 это одна пятая, соответственно 20*5=100, проверка, 100:5=20 , 20:2=10
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