В пакете лежали орехи.Когда отсыпали четыре пятых(обыкновенная дробь) содержимог?? пакета,а потом половину оставшихся в нём орехов,в пакете осталось 10 орехов.Сколько всего орехов было в пакете?

Математика

В пакете лежали орехи.Когда отсыпали четыре пятых(обыкновенная дробь) содержимог?? пакета,а потом половину оставшихся в нём орехов,в пакете осталось 10 орехов.Сколько всего орехов было в пакете?

Автор: Гость