Что такое обрядовый фольклор ? Приведите примеры .
Литература
Что такое обрядовый фольклор ? Приведите примеры .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фольклор (англ. folklore) — народное творчество; вид коллективной словесной деятельности, которая осуществляется преимущественно в устной форме. Фольклор делится на две группы: обрядовый и необрядовый. К обрядовому фольклору относятся: *календарный фольклор (колядки, масленичные песни, веснянки) , *семейный фольклор (семейные рассказы, колыбельные, свадебные песни, причитания) , *окказиональный (заговоры, заклички, считалки) .
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