В чемпионате по футболу играли 12 команд, каждые две команды сыграли между собой ровно один раз. За победу команда получала 3 очка, за ничейный результат 1 очко, а за проигрыш 0 очков. Ничья была зафиксирована в 10 играх. Все к...

Алгебра

В чемпионате по футболу играли 12 команд, каждые две команды сыграли между собой ровно один раз. За победу команда получала 3 очка, за ничейный результат 1 очко, а за проигрыш 0 очков. Ничья была зафиксирована в 10 играх. Все команды, кроме одной, получили 10 очков. Сколько очков получила оставшаяся команда? Пришли те только ответ!!!

Автор: Гость