Только задачка под номером 232
Математика
Только задачка под номером 232
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2*95=114 км между двумя городами 114:57=2 часа потребуется автобусу
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