Моток проволоки длиной 110 см надо разрезать на куски 15 и 10 см так, чтобы не осталось обрезков. Запишите различные числовые выражения показывающие как это можно сделать

Математика

Моток проволоки длиной 110 см надо разрезать на куски 15 и 10 см так, чтобы не осталось обрезков. Запишите различные числовые выражения показывающие как это можно сделать

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