Моток проволоки длиной 110 см надо разрезать на куски 15 и 10 см так, чтобы не осталось обрезков. Запишите различные числовые выражения показывающие как это можно сделать
Математика
Моток проволоки длиной 110 см надо разрезать на куски 15 и 10 см так, чтобы не осталось обрезков. Запишите различные числовые выражения показывающие как это можно сделать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15 * 6 + 10 * 2 = 90 + 20 = 110 2) 15 * 4 + 10 * 5 = 60 + 50 = 110 3) 15 * 2 + 10 * 8 = 30 + 80 = 110 --------------------------------------------
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