2)24( x+15)=432 помогите

Математика
2)24( x+15)=432 помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)24(х+15)=432     24х+360=432  24х=432-360 24х=72   х=72:24    х=3
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