2)24( x+15)=432 помогите
Математика
2)24( x+15)=432 помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)24(х+15)=432 24х+360=432 24х=432-360 24х=72 х=72:24 х=3
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