ПОМОГИТЕ!!! В Мышкине ребята побывали в трёх музеях : музее ремёсел, музее Мыши и к??аеведческом. В первом и втором музеях по два зала, а в краеведческом-4, и в каждом из этих залов экскурсия проходила за одно и то же время. ...

Математика

ПОМОГИТЕ!!! В Мышкине ребята побывали в трёх музеях : музее ремёсел, музее Мыши и к??аеведческом. В первом и втором музеях по два зала, а в краеведческом-4, и в каждом из этих залов экскурсия проходила за одно и то же время. Сколько времени провели ребята в каждом музее,если всего они пробыли там 120 минут?

Автор: Гость