ПОМОГИТЕ!!! В Мышкине ребята побывали в трёх музеях : музее ремёсел, музее Мыши и к??аеведческом. В первом и втором музеях по два зала, а в краеведческом-4, и в каждом из этих залов экскурсия проходила за одно и то же время. ...
Математика
ПОМОГИТЕ!!! В Мышкине ребята побывали в трёх музеях : музее ремёсел, музее Мыши и к??аеведческом. В первом и втором музеях по два зала, а в краеведческом-4, и в каждом из этих залов экскурсия проходила за одно и то же время. Сколько времени провели ребята в каждом музее,если всего они пробыли там 120 минут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+2+4=8 залов всего 120/8=15 мин в каждом зале 15*2=30 мин=0,5 часа в первом, а также во втором 15*4=60 мин=1 час в краеведческом
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