Что бы было если бы не было школы
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Что бы было если бы не было школы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если б не было школы то люди были б безграмотными. Ими б легко управляло государство.
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