He ( to work) at a tactory

Английский язык
He ( to work) at a tactory
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He works in the factory
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От города до села 24 километра Из города вышел человек идет со скоростью 6 километр??в час и выразительно скале расстоянии одного деления шкалы 1 к...
Ответить
Русский язык
Помогите .Выделить орфограмма
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ!!! В Мышкине ребята побывали в трёх музеях : музее ремёсел, музее Мыши и к??аеведческом. В первом и втором музеях по два зала, а в краев...
Ответить
Русский язык
Что бы было если бы не было школы
Ответить
Биология
Рабочая тетрадь по математике 1класс стр 49
Ответить