He ( to work) at a tactory
Английский язык
He ( to work) at a tactory
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He works in the factory
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От города до села 24 километра Из города вышел человек идет со скоростью 6 километр??в час и выразительно скале расстоянии одного деления шкалы 1 к...
Русский язык
Математика
ПОМОГИТЕ!!! В Мышкине ребята побывали в трёх музеях : музее ремёсел, музее Мыши и к??аеведческом. В первом и втором музеях по два зала, а в краев...
Русский язык