Помогите .Выделить орфограмма

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Помогите .Выделить орфограмма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поздняя осень(не проверяется,словарное слово).Грачи(грач) улетели(лёт), Лес обнажился(обнажаться),поля(поле) опустели.( о приставка) Только не сжата полоска(полосы) одна... Грустную думу наводит(приставка на) она. 
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