Помогите .Выделить орфограмма

Гость: Гость:

Поздняя осень(не проверяется,словарное слово).Грачи(грач) улетели(лёт), Лес обнажился(обнажаться),поля(поле) опустели.( о приставка) Только не сжата полоска(полосы) одна... Грустную думу наводит(приставка на) она.