От города до села 24 километра Из города вышел человек идет со скоростью 6 километр??в час и выразительно скале расстоянии одного деления шкалы 1 километр положение пешехода через 1 часа после выхода из города через 2 часа чере...

Математика

От города до села 24 километра Из города вышел человек идет со скоростью 6 километр??в час и выразительно скале расстоянии одного деления шкалы 1 километр положение пешехода через 1 часа после выхода из города через 2 часа через три часа и так далее когда он придет всего

Автор: Гость