От города до села 24 километра Из города вышел человек идет со скоростью 6 километр??в час и выразительно скале расстоянии одного деления шкалы 1 километр положение пешехода через 1 часа после выхода из города через 2 часа чере...
Математика
От города до села 24 километра Из города вышел человек идет со скоростью 6 километр??в час и выразительно скале расстоянии одного деления шкалы 1 километр положение пешехода через 1 часа после выхода из города через 2 часа через три часа и так далее когда он придет всего
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Гость:
Уууууууу 6,12,18,24 .если задание правильно понял
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