Мои сильные стороны, мои слабые стороны , я хотела бы изменить в себе Обществозна??ие (6 класс) помогите пожалуйста , срочноооо, дам 30 баллов

Гость: Гость:

Сильные: ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, аккуратность, вежливость. Слабые стороны, которые я бы хотела исправить : нетерпеливость, неуверенность в себе. Напиши, что ты сейчас усердно работаешь над своими слабыми сторонами, и в скором времени, их не останется. Надеюсь, я помогла тебе! Удачи.