Речення з синонімами

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Речення з синонімами
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Гость:
Сьогодні чарівний і казковий день. Ваш хоробрий син поводився як відважний воїн.
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