Речення з синонімами
Українська мова
Речення з синонімами
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Сьогодні чарівний і казковий день. Ваш хоробрий син поводився як відважний воїн.
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