Реферат на тему применение законов электростатики на производстве и в быту

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Наша жизнь сегодня такова, что далеко не всегда мы задумываемся о том, что происходит вокруг нас, и уж тем более почему. Мы очень часто говорим, что мир чересчур сложен, и мы не можем, да и не имеем времени на то, чтобы остановиться и попытаться сделать хоть небольшой шаг к его пониманию. А на самом деле человек вынужден подчас бороться с отрицательными воздействиями статического электричества и изобретать различные антистатики, браслеты для специалистов, обслуживающих современную электронику, спецодежду и т.д. Впрочем, всё не так уж и сложно, что касается хоть той же расчески. В основе этого явления лежит поляризация диэлектриков, а это явление из электростатики, которая в свою очередь одна из электромагнитных сил, которые в своей совокупности составляют 97% от всех существующих в природе сил, с которыми и благодаря которым мы живем как днем, так и ночью. Что же касается непосредственно электростатики, то это раздел физики, изучающий взаимодействие неподвижных электрических зарядов. И рамки её (электростатики) влияния охватывают и каждый атом, как на земле, так и за её пределами, включая, как и простую расческу, так и земной шар. Однако в общеобразовательных учебных заведениях, зачастую рассматриваются лишь теоретические аспекты электростатики, и опускается реальное применение, да никто об этом особо и не задумывается, а ведь она на использовании её законов видно чуть ли не на каждом шагу.Электростатика — раздел теории электричества, в котором изучается взаимодействие неподвижных электрических зарядов. Статическое электричество является относительно малоисследованной областью физики. Ученые обходили электростатику своим вниманием, поскольку, в отличие от электродинамики, она имеет весьма ограниченное применение в технике. Однако с началом активного применения полимерных материалов в промышленности нейтрализация статических зарядов стала важной технической проблемой, которую пришлось решать специалистам многих отраслей. Области применения электростатики многообразны и многочисленны. Электростатические процессы применяют и в технических сферах жизни людей и в медицине. Таким образом, электростатические процессы будут изучаться и в дальнейшем, т.к. области применения данных процессов достаточно широки.