Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
X:2\7=1,4 решите пожалуйста!!!!!
Математика
X:2\7=1,4 решите пожалуйста!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х:2/7=1,4 х=1,4*2/7 х=14/10*2/7 х=28/70 х=0,4
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Помогите сосчитать углы.
Ответить
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОД Ж и З
Ответить
Математика
Поооооооооооооооооооогииииите плииииииз
Ответить
Информатика
Найти сумму цифр четырёхзначного числа Паскаль
Ответить
Математика
Для приготовления мясо потребоволось 40%мяса десерт 40% все остольное время ушло на салаты скоко понадобится время маме для приготовления каждого б...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск