Найти сумму цифр четырёхзначного числа Паскаль
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Найти сумму цифр четырёхзначного числа Паскаль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Readln(x); x1:=x div 1000; x2:=(x-(x1*1000)) div 100; x4:=x mod 10; x3:=(x-x3-(x1*100)-(x2*100) div 10; s:=x1+x2+x3+x4; writeln(s); readkey; end.
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