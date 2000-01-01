Реферат на тему "Вода на земле"

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Походження води на Землі Звідки взялася на Землі вода? Питання, на перший погляд, банальне. Натомість однозначної відповіді на нього немає досі. У космосі літають різні комети, і деякі вчені схильні давати доволі неординарну відповідь на це хрестоматійне запитання, аргументуючи її існуванням саме комет. Так, комета Лінеар уже двічі здивувала астрономів: вперше, коли раптово розпалася неподалік від Сонця, a вдруге – зовсім нещодавно, – коли нові дослідження з’ясували, що, найвірогідніше, вона складалася з дуже подібної на земну криги. І саме це підтверджує одну контраверсійну гіпотезу (так звану теорію панспермії), яка твердить, що вода в земні океани (принаймні частково) прибула з космосу. Відтак і саме життя, за тією ж гіпотезою, було занесене на планету ззовні. Щоправда, Лінеар – перша і наразі єдина відома астрономам комета, хімічний склад якої свідчить про вірогідність гіпотези панспермії. Комета Лінеар має в діаметрі приблизно кілометр. У липні 2000 року вона раптово розпалась і після цього абсолютно випарувалась. Астрономи, звісно, здивувалися, чому це так легко сталося. Прилади зареєстрували велику хмару водню, яка виникла через розклад випаруваної води і швидко розпорошилась у космосі. За підрахунками, в ядрі комети було близько 3,3 мільйона тонн води. Про те, що ядра комет складені з льоду, ще півстоліття тому говорив американський астроном Фред Віпл, який запевняв, що комети – то буквально брудні снігові кулі, і їхні крижані ядра густо перемішані з пилом. Коли ж комета пролітає поблизу зірки, проміння світила розтоплює поверхню ядра. Виникають гази, які парують, пил викидається, і навколо ядра постає газова оболонка – так звана "голова” комети, за якою тягнеться хвіст. Вода в космосі буває різною: одна, так звана "важка”, до складу якої входить ізотоп водню – на неї багаті комети в дальніх районах Сонячної системи – поза орбітою Нептуна (комети Галлея, Гейла-Бопа), і вона "важча”, ніж та "важка”, що її часом видобувають у земних океанах. Інша вода абсолютно ідентична з земною, і комети, що її містять, утворилися близько до Сонця. Відтак усе залежить лише від того, де комета народжується. Мільярди років тому, як гадають астрономи, в тій сфері, де кружляє Земля, могло народжуватися багато комет. "Дощ” із таких комет міг наповнити водою земні океани. Слід, однак, визнати, що комети – не єдині кандидати на перемогу в суперечці про походження води. Інша контраверсійна теорія говорить, що воду принесли на Землю метеорити. Так само правдоподібною виглядає теорія, яка стверджує, що вода на нашій планеті була від самого початку, до певного часу ховаючись у її надрах. Але так чи інак, а до справи дослідження комет таки необхідно взятися серйозно. Що вже і роблять. Передучора представники NASA оголосили, що вони починають підготовку до місії Deep Impact, яка полягатиме в тому, що в січні 2004 року з неньки Землі вирушить космічний корабель, який уже влітку наступного року наблизиться до комети Tempel 1. Як передає Associated Press, за 18 місяців NASA витратить для підготовки цього проекту 240 мільйонів доларів. Далі, вже в космосі, в повному "всеозброєнні” комету буде атаковано: за попередніми розрахунками, 4 липня 2005 року з космічного корабля запустять ракету, яка поцілить у ядро комети. Вибух буде таким сильним, що спалах можна буде спостерігати і з Землі. Ця атака, щоправда, шкоди кометі не завдасть, не зруйнує її, проте спричинить до викиду достатньої кількості тієї матерії, з якої вона складається. Згодом ракета залишиться на безпечній відстані від комети, звідки вивчатиме її з допомогою спеціальних приладів і фотографуватиме викиди газів із кратера, який утвориться після вибуху. Учені матимуть унікальну змогу дослідити саму структуру цього досі не дуже вивченого небесного тіла, як то кажуть, "зблизька”. Астрономи вважають, що завдяки космічному холоду в ядрі комет можуть зберігатися частки прадавнього матеріалу, з якого десь близько 4,5 мільярда років тому утворився наш Усесвіт. Комету Tempel 1 було відкрито ще далекого 1867 року, її період обертання довкола Сонця складає п’ять із половиною років. Вода знайома та загадкова З глибин землі, відчувши силу, Води живої джерело З-під кручі цівкою забило, Струмком співучим потекло. У дружбі з ним квітують трави, Зважнілі зерном колоски, І спраглий день іде в заплави, Черпає ту воду, п'є з руки. Воно ж вирує в неспокої, Відбивши сонце і блакить, І вже, як сил душі людської, Його не випить, не спинить.