Реформы и их последствия Александра 1
История
Реформы и их последствия Александра 1
Ответ(ы):
Гость:
Указ " о вольных хлебопашцах" министерская реформа подготовка реформ Сперанского дарование конституции Польше и Бисарабии подготовка проекта российской конституции учреждение военных поселений
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