Решение должно быть полным: Приветствуется решение в виде фотографии.
Геометрия
Решение должно быть полным: Приветствуется решение в виде фотографии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11) смотри во вложении. 12) Надо просто посмотреть на основание. Оставшаяся часть имеет основание в 5 раз большее, чем отрезанное. А высоты одинаковые у этих пирамид.. Так что ответ: 5 13) АВСD - квадрат VSABCD = 1/3* SABCD.* SO=12 VEABC = 1/3*SABC * EK = 1/3* 1/2SABCD * 1/2SO = 1/6*1/3SABCD*SO Ответ: 2
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