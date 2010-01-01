Решение задачи № 713 учебник по математике 2010 год, авторы Алдамуратова и Байшолано??. За три дня в магазине продали 1206кг яблок, за первый и второй день продали 825 3/4 кг, за второй и третий день продали 819 1/5кг яблок. Ск...

Математика

Решение задачи № 713 учебник по математике 2010 год, авторы Алдамуратова и Байшолано??. За три дня в магазине продали 1206кг яблок, за первый и второй день продали 825 3/4 кг, за второй и третий день продали 819 1/5кг яблок. Сколько яблок продали во второй день?

Автор: Гость