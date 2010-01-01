Решение задачи № 713 учебник по математике 2010 год, авторы Алдамуратова и Байшолано??. За три дня в магазине продали 1206кг яблок, за первый и второй день продали 825 3/4 кг, за второй и третий день продали 819 1/5кг яблок. Ск...
Математика
Решение задачи № 713 учебник по математике 2010 год, авторы Алдамуратова и Байшолано??. За три дня в магазине продали 1206кг яблок, за первый и второй день продали 825 3/4 кг, за второй и третий день продали 819 1/5кг яблок. Сколько яблок продали во второй день?
Ответ(ы):
Гость:
825 3/4=825,75 819 1/5=819,2 1) 1206-825,75=380,25(кг)-продали в 3-ий день 2) 825,75-380,25=386,8(кг)-продали в 1-ый день 3) 819,2-380,25=438,95(кг)-продали во 2-ой день Проверка: 380,25+386,8+438,95=1206кг
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