Решение задачи номер 8
Математика
Решение задачи номер 8
Ответ(ы):
Гость:
Отметишь как лучший ответ?! 4800/4=1200л-топлива продали в 1 день. 4800/6=1300л-топлива продали во 2 день 1300-1200=100л-на 100л топлива больше продали во 2 день
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