Реши куда нужно поместить «заблудившееся» предложение; поставь там галачку и объ??сни, чем оно важно для всего текста Говорят: глуп, как гусь. Гусь знает хозяев по походке. Например, возвращаешься домой среди ночи. Идешь по ули...

Русский язык
Реши куда нужно поместить «заблудившееся» предложение; поставь там галачку и объ??сни, чем оно важно для всего текста Говорят: глуп, как гусь. Гусь знает хозяев по походке. Например, возвращаешься домой среди ночи. Идешь по улице, отворяешь калитку, проходишь пр двору -гуси молчат, точно их нет. А незнакомый вошел во двор, сейчас же поднимется гусиный переполох: «Га-га-га! Га-га-га!» А умнее этой птицы нет на свете
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Говорят: глуп, как гусь. А умнее этой птицы нет на свете. Гусь знает хозяев по походке. Например, возвращаешься домой среди ночи. Идешь по улице, отворяешь калитку, проходишь по двору - гуси молчат, точно их нет. А незнакомый вошел во двор, сейчас же поднимется гусиный переполох: "Га-га-га! Га-га-га!" 
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