Реши квадратное уравнение x2−8x+16=0
Алгебра
Реши квадратное уравнение x2−8x+16=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решать можно разными способами решу через Дискриминант = 0 значит 1 корень x=4 Ответ; х=4
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