Реши уравнение 5(14+в)+6в=158

Математика
Реши уравнение 5(14+в)+6в=158
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала открываем скобки 70+5в+6в=158 11в=88 в=88:11=8
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