В куске было 20 м от куска отрезали сначало 5 м ткани а затем ещё 4 м сколько метров т??ани осталось в куске

Математика

В куске было 20 м от куска отрезали сначало 5 м ткани а затем ещё 4 м сколько метров т??ани осталось в куске

Автор: Гость