В куске было 20 м от куска отрезали сначало 5 м ткани а затем ещё 4 м сколько метров т??ани осталось в куске

Математика
В куске было 20 м от куска отрезали сначало 5 м ткани а затем ещё 4 м сколько метров т??ани осталось в куске
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень легко.  Если  ОТметишь как лучший ответ, пролайкаю 5 твоих ответов, прошу-у. 20-5-4, либо 20-(5+4)=11(м) Ответ: осталось 11 м
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