30 баллов как сложилась бы судьба петра гринева если бы не случилось бунта и его л??бовь закончилась женитьбой (Капитанская дочка)

Литература
30 баллов как сложилась бы судьба петра гринева если бы не случилось бунта и его л??бовь закончилась женитьбой (Капитанская дочка)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хотелось бы верить, что характер Петра - честный и принципный, помог бы ему стать видным государственным или военным деятелем, а может даже и политиком, но в жизни, скорее, эти качества мешают продвижению в службе.
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