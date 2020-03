Напишите рассказ как я трачу карманные деньги на английском

Гость: Гость:

My parents gives me (сумма) rubles every week. I spend it for food, adventures (можно добавить на что тратите эти деньги). I try to do it deliberately, because (причина, почему вы стараетесь тратить деньги с умом). I think that pocket money help teenagers. This way they became independence.I like to get poket money. I can take my money and go where I want anytime. I'm gladmy parents can give me pocket money.