В одной системе координат постройте графики функций y=2x+5, y=-2x+5, y 5x-2, y=-5x-2 срочнооооооооооооооо
Алгебра
В одной системе координат постройте графики функций y=2x+5, y=-2x+5, y 5x-2, y=-5x-2 срочнооооооооооооооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во вложении Таблицы и графики.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Перестройте данные словосочетания,заменив действительные причастия страдательными настоящего времени,выделите формообразующие суффиксы: Командир,во...
Английский язык
Українська література
Будьте добры,напишите пожалуйста характеристику Ивана Подковы. (Объем 1 тетрадный лист). Заранее спасибо!