Перестройте данные словосочетания,заменив действительные причастия страдательными настоящего времени,выделите формообразующие суффиксы: Командир,возглавляющий отряд; Учитель,рекомендующий литературу для реферата ; Тренер,воодуш...

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Перестройте данные словосочетания,заменив действительные причастия страдательными настоящего времени,выделите формообразующие суффиксы: Командир,возглавляющий отряд; Учитель,рекомендующий литературу для реферата ; Тренер,воодушевляющий спортсмена ; Архитектор,проектирующий здание ; Бабушка,ограждающая внука ; Мать лелеющая ребёнка ; Ученик ищущий нужную книгу
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Отряд, возглавляЕМый командиром Литература, рекомендуЕМая учителем для реферата Спортсмен, воодушевляЕМый тренером Здание, проектируЕМое архитектором Внук, ограждаЕМый бабушкой Реьенок , лелеЕМый матерью Нужная книга, искомая учеником
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