Перестройте данные словосочетания,заменив действительные причастия страдательными настоящего времени,выделите формообразующие суффиксы: Командир,возглавляющий отряд; Учитель,рекомендующий литературу для реферата ; Тренер,воодуш...
Русский язык
Перестройте данные словосочетания,заменив действительные причастия страдательными настоящего времени,выделите формообразующие суффиксы: Командир,возглавляющий отряд; Учитель,рекомендующий литературу для реферата ; Тренер,воодушевляющий спортсмена ; Архитектор,проектирующий здание ; Бабушка,ограждающая внука ; Мать лелеющая ребёнка ; Ученик ищущий нужную книгу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отряд, возглавляЕМый командиром Литература, рекомендуЕМая учителем для реферата Спортсмен, воодушевляЕМый тренером Здание, проектируЕМое архитектором Внук, ограждаЕМый бабушкой Реьенок , лелеЕМый матерью Нужная книга, искомая учеником
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Українська література
Будьте добры,напишите пожалуйста характеристику Ивана Подковы. (Объем 1 тетрадный лист). Заранее спасибо!
Математика
Тема: таблица умножения на 2. Помогите младшей сестре надо. Но это не моё раньше помогал, но не сейчас это же Москва) Буду очень благодарен! Да...