Тема: таблица умножения на 2. Помогите младшей сестре надо. Но это не моё раньше помогал, но не сейчас это же Москва) Буду очень благодарен! Дай бог тебе здоровья

Математика

Тема: таблица умножения на 2. Помогите младшей сестре надо. Но это не моё раньше помогал, но не сейчас это же Москва) Буду очень благодарен! Дай бог тебе здоровья

Автор: Гость