Тема: таблица умножения на 2. Помогите младшей сестре надо. Но это не моё раньше помогал, но не сейчас это же Москва) Буду очень благодарен! Дай бог тебе здоровья
Математика
Тема: таблица умножения на 2. Помогите младшей сестре надо. Но это не моё раньше помогал, но не сейчас это же Москва) Буду очень благодарен! Дай бог тебе здоровья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое задание: 2*1=1+1=2 2*2=2+2=4 2*3=3+3=6 2*4=4+4=8 2*5=5+5=10 2*6=6+6=12 2*7=7+7=14 2*8=8+8=16 2*9=9+9=18 2*10=10+10=20 Кажется так.
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