Чему равен информкционный объем слово "хороший" a) 56 байт в) 56 теребить с) 30 гигабайт d) 56 бит

Математика
Чему равен информкционный объем слово "хороший" a) 56 байт в) 56 теребить с) 30 гигабайт d) 56 бит
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видимо, предполагается, что на один символ уходит 8 бит. Символов 7, тогда 7*8=56 бит. Хотя вариант в) потеребить тоже хороший.
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