Решите:-14:(4/25) пожалуйста
Математика
Решите:-14:(4/25) пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-14:(4/25)=87,5 1)4/25=4:25=0,16 2)-14:0,16=87,5 P.S Всегда первым решаем выражение,которое заключено в скобках.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Задана функция у=3х-4. постройте ее график . используйте его чтобы найти :а) на отрез??е [-3;0] рассчитайте максимум и минимум функции; б) при каки...
Геометрия
Русский язык
Алгебра
Составте сумму многочленов и упростите 1) 5х и 3х + 7 2) 8а и 1-3а 3) --у и у-1 4) -5м и -м-?? 5) 2х -3у и -у -х
Українська мова