Составьте запиши предложения, в которых слово море выступает в роли разных членов предложения

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Составьте запиши предложения, в которых слово море выступает в роли разных членов предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Море было восхитительно, вода была лазурна... Море денег потрачено на отель. Море слов, ты говоришь
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