Даны числа 56 и 7.запиши и вычисли:разность большего из данных чисел и их частного
Математика
Даны числа 56 и 7.запиши и вычисли:разность большего из данных чисел и их частного
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Большее из данных чисел - 56 Частное данных чисел=56:7=8 Разность - вычитание 56-8=48 Ответ: 48
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